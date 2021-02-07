أبو عجيلة: إجراء الانتخابات في موعدها ضرورة ملحة لإنهاء الانقسام في ليبيا

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمد أبو عجيلة، إن الانتخابات باتت ضرورة ملحة لإنهاء الانقسام في ليبيا.

وأضاف أبو عجيلة في تصريح خاص لليبيا24، أن إجراء الانتخابات في موعدها مهم للغاية لأنها ستوحد البلاد وتنهي الانقسام، مؤكدًا أن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة مقتصرة على إنجاز الانتخابات في موعدها بالإضافة إلى رفع المعاناة المعيشية عن الشعب الليبي، الذي يعاني الآن من كثير من المختنقات سواء السيولة في المصارف والكهرباء وجائحة كورونا وغير ذلك.

وتابع أبو عجيلة أن انقسام البلد أثر على معالجة هذه المشكلات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه من أهم مهام السلطة التنفيذية الجديدة توفير الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد أبو عجيلة أن السلطة الجديدة أمامها تحدٍ آخر وهو توحيد المؤسسات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو مالية، وتهيئة المناخ للانتخابات.

وأشار أبو عجيلة إلى أن هناك عائق أمام إجراء الانتخابات ألا وهو الجانب الأمني، مبينًا أن السلطة الجديدة إذا استطاعت أن تتغلب على هذا العائق فستكون مهمة إجراء الانتخابات سهلة، موضحًا أن المناخ الآن مناسب للتغلب على هذه المشكلة.

وأشار أبو عجيلة إلى أن السلطة الجديدة إذا نجحت في أن توصل الليبيين إلى الانتخابات بسلام وتُحسن الخدمات فستكون قد أدت ما عليها من مهام.

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