“السيسي”: ملف ليبيا يشهد تحسناً.. مرحلة السلام بدأت

‏قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (إن الأمور في ليبيا تتحسن منذ إعلان خط سرت – الجفرة خطاً أحمراً بالنسبة لمصر)، مضيفاً أن (الأمور تتحسن وتشهد ليبيا مرحلة حقيقية للسلام)، في إشارة إلى ما رشح عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف من اختيار لمجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين ورئيس حكومة وحدة وطنية. وأعرب “السيسي” في مداخلة هاتفية عبر فضائية MBC مصر عن حرص بلاده التي ا تهدف في كل تحركاتها إلى بناء سلام وعمران والحفاظ على استقرار ليبيا، قائلاً إن (ليبيا تعرضت على مدار “20” عاماً لهزات كبيرة، لكننا داعمون لهم وهناك مزيد من التواصل خلال الفترة المقبلة مع الليبيين، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة استقرار البلاد بمجرد تشكيل الحكومة)،

