“السيسي”: ملف ليبيا يشهد تحسناً.. مرحلة السلام بدأت

‏قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (إن الأمور في ليبيا تتحسن منذ إعلان خط سرت – الجفرة خطاً أحمراً بالنسبة لمصر)، مضيفاً أن (الأمور تتحسن وتشهد ليبيا مرحلة حقيقية للسلام)، في إشارة إلى ما رشح عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف من اختيار لمجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين ورئيس حكومة وحدة وطنية.

وأعرب “السيسي” في مداخلة هاتفية عبر فضائية MBC مصر عن حرص بلاده التي ا تهدف في كل تحركاتها إلى بناء سلام وعمران والحفاظ على استقرار ليبيا، قائلاً إن (ليبيا تعرضت على مدار “20” عاماً لهزات كبيرة، لكننا داعمون لهم وهناك مزيد من التواصل خلال الفترة المقبلة مع الليبيين، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة استقرار البلاد بمجرد تشكيل الحكومة)،