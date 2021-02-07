اللافي: أمامنا مهام كبيرة بداية من توحيد المؤسسات والمصالحة وصولاً إلى الانتخابات

أكد عضو المجلس الرئاسي الجديد، عبد الله اللافي، السبت، أن أمام السلطة التنفيذية الجديدة مهام كبيرة بداية من توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة وصولاً إلى الانتخابات، مؤكدًا أنه بإمكان السلطة الجديدة التحرك في كل ليبيا.

وأشاد اللافي في كلمة له عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار الليبي، بجهود أعضاء الملتقي والمبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، وفريق عملها، الذين ساعدوا في اختيار سلطة تنفيذية جديدة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه السلطة معول بناء وقاطرة تغيير نحو السلام والأمن بليبيا.

وأضاف اللافي أن الأهداف المرجوة من تشكيل هذه السلطة هي توحيد مؤسسات الدولة وإنجاح ملف المصالح الوطنية والتمهيد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، المحدد وتنشيط الاقتصاد والمؤسسات الوطنية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتأمين الوطن والمواطن.

وتعهد اللافي بأن تبذل السلطة الجديدة كل الجهود لتحقيق هذه الأهداف والوصول بالبلاد إلى مرحلة مستقرة تسلم فيها الأمانة لسلطة منتخبة جديدة.

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