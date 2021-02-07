البكوش: انسحاب المشري كان مجرد مناورة وحديثه عن التوافق لم يكن فيه مصداقية

أكد المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة، صلاح البكوش، أن انحساب خالد المشري كان مجرد مناورة ليس إلا لأن أصواته هي ذاتها أصوات فتحي باشاغا، لذلك لن يضيف شيء إن خرج على قائمة مختلفة عن الأخير.

وقال البكوش في تصريح إعلامي، إن حديث المشري لم يكن فيه أي مصداقية، مبينًا أن المشري تحدث أنه انسحب للسماح للتوافق، وهذا غير صحيح.

وأضاف البكوش أن متابعته لسير عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي جرت في جنيف كانت تتركز على قضية الانتخابات ومحاولة تعزيز ذلك التاريخ والاستحقاق في ظل إثبات الجميع طوال العشر سنوات الماضية عدم احترامهم لأي مواعيد واستحقاقات.

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