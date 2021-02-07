عقيل: القدرات العسكرية الهائلة للميليشيات من أكبر التحديات أمام السلطة الجديدة

قال المحلل السياسي، عز الدين عقيل، السبت، إن السلطة الجديدة أمام تحدٍ كبير، يتمثل في القدرات العسكرية الهائلة للميليشيات المسلحة، والتي بلغت حد امتلاكها طائرات بدون طيار وغرف تحكم متطورة.

وأضاف عقيل في تصريح صحفي أن هذه القدرات التي تمتلكها الميليشيات تمكنها من تنفيذ أي عملية جوية ضد السلطة الجديدة، إلى جانب قدرتها على مهاجمتها من الأرض.

وتابع عقيل أن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها يتوقف على التزام المجتمع الدولي تجاهها أخلاقيًا وقانونيًا، موضحًا أن المجتمع الدولي لم يضع (كما حدث في اتفاق الصخيرات) أي التزامات دولية على نفسه حيال مساعدة السلطة الجديدة على صناعة الاستقرار، سوى الترديد النظري الأجوف لوعود وعبارات الدعم والمساندة الافتراضية التي صدرت عن أطراف مختلفة.

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