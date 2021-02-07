“الهيئة الفزانية” ترحب باخيتار “السلطة التنفيذية الجديدة”

أصدرت الهيئة الفزانية -الأحد- بياناً هنأت فيه الشعب الليبي بمناسبة “نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موحدة للبلاد”وتوجهت من خلال بيانها بالشكر للأطراف السياسية الليبية المتحاورة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف و “صوت بكل شفافية لاختيار قائمة من القوائم المتنافسة”.

وأعربت الهيئة عن تمنياتها للمجلس الرئاسي ولرئيس الوزراء الفائزين في عملية التصويت “التوفيق في القيام بما يلزم لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كافة الاتجاهات السياسية مع مراعاة التوزيع الجغرافي و مع احترام نسبة مشاركة المرأة الليبية حسب التعهدات”.

كما دعت الهيئة “رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة” إلى التواصل الفعال مع كافة الأطراف السياسية الليبية بهدف “تشكيل حكومة قوية يمكنها العمل في كل انحاء ليبيا”، داعيةً مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة للمشاركة الفعالة مع “ادبيبة” في تشكيل الحكومة و الإسراع في تنفيذ تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي وتعديلها حسب التفاهمات الأخيرة بهدف توحيد المؤسسات السيادية وتغيير مجالس إداراتها بما يحقق مشاركة واسعة للكفاءات الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً.

وخلص بيان “الهيئة الفزانية” إلى دعوة جميع المؤسسات المعنية باستكمال الاستحقاق الدستوري “الذي سيكون أساساً للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

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