المرعاش: تركيا لن تخرج من ليبيا دون ثمن

قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، السبت، إن تركيا لن ترحل من ليبيا دون ثمن.

وأوضح المرعاش في تصريح إعلامي تابعته ليبيا 24 أن الثمن هو توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول تقسيم نفط أنقرة في المتوسط، وأيضا ضمان مصالحها الاقتصادية في ليبيا.

وأضاف المرعاش أن الرحيل التركي لن يتم إلا بمراحل، مبينًا أنها ربما تسحب في البداية جزءا من المرتزقة أو ربما ستجمد إرسال العتاد المستمر بضغط أمريكي.

وتابع المرعاش أن التواجد التركي في ليبيا واستمرار الابتزاز بهذا التواجد في خلق فتن ونزاعات لا تفضي إلى تسوية الأزمة في ليبيا، لا يمكن السكوت عليه.

وأكد المرعاش أن الحكومة الجديدة إذا لم تحصل على الدعم الإقليمي والدولي وخصوصًا الأمريكي ستفشل، لافتًا إلى أن أول خطأ وقع فيه رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، هو إعلانه بأن مقر الحكومة طرابلس الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24