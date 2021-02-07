السايح: نتطلع للعمل عن قرب مع السلطة التنفيذية الجديدة

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تتطلع إلى العمل عن قرب مع السلطة التنفيذية الجديدة.

وأضاف السايح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يأمل في ألا تتأثر السلطة التنفيذية بالأجندات والضغوط السياسية، التي سيمارسها المعرقلون لمسار الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.

وكانت مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد وصف في وقت سابق إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بالخطوة الناجحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات في ديسمبر، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع السلطة الجديدة عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم عند استعراضهم لبرامجهم السياسية.

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