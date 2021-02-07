اليونان تعلن عودة سفارتها لدى ليبيا وفتح قنصلية في بنغازي

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية -السبت- عن استئناف عمل سفارة اليونان في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح قنصليتها العامة في بنغازي، فيما رحبت اليونان -الجمعة- بتشكيل “حكومة الوحدة الوطنية” في ليبيا، التي ستعمل حتى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها أن يسهم ذلك بشكل حاسم في إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وذكرت الخارجية اليونانية في بيان لها بالخصوص أنه (في ضوء انتخاب الرئيس المؤقت للمجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف وتنفيذاً لقرار وزير الخارجية “نيكوس ديندياس” ستستأنف السفارة اليونانية عملها في طرابلس فوراً في الوقت نفسه، ستبدأ الإجراءات اللازمة لفتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي).

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