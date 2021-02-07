«طيران البراق» تعلن قيامها برحلات لنقل المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بجنيف

أكدت شركة «طيران البراق» أنها نفذت صباح أمس السبت الرحلة الثانية إلى مدينة جنيف السويسرية، مؤكدة أنها قامت بنقل المشاركين في ملتقي الحوار الليبي من الشرق والغرب والجنوب إلى جنيف والعودة بهم.

وانعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في المدينة السويسرية خلال الفترة من الأول من إلى الخامس من فبراير؛ وخلاله جرى التصويت على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وستكون مهمة هذه السلطة موقتة، للتمهيد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تجري في 24 ديسمبر من العام الجاري.

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