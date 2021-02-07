ضبط تشكيل عصابي مسلح متخصص في خطف الأطفال ببنغازي

أعلن قسم النجدة والتحري الجنائي في بنغازي، مساء أمس السبت، ضبط تشكيل عصابي خطير ومسلح يمتهن خطف الاطفال بقوة السلاح وسلب محتوياتهم.

وأوضح القسم في بيان أن المتهمين كانوا يستقلون مركبة من نوع «كيا- اسبكترا»، حمراء اللون، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت بعد ورود بلاغات وكثرة الشكاوى عن تعرض أطفال لعمليات خطف وسلب بقوة السلاح داخل مناطقهم ومن أمام منازلهم.

وأشار إلى أن التشكيل العصابي يتكون من أفراد ملثمين مختصين في خطف الأطفال وسلبهم بقوة السلاح بواسطة سيارة، مضيفا: «وبمتابعة أماكن الخطف والسلب ومراجعة الكاميرات تم تحديد هوية الأشخاص والذين اتضح أنهم خطيرون ومن ذوي السوابق وكما وجد عليهم محاضر جنائية اخرى في عدة مراكز».

وجرى إعداد فريق عمل من وحدة التحري بالقسم ومتابعة هذا التشكيل وإعداد كمين محكم، ومن ثم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات والحبوب الهلوسة وبعض المقتنيات المشبوهة، وحضور الأطفال وأبائهم داخل مقر قسم النجدة، وتم من خلالهم التعرف على هوية التشكيل، وفق البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا