كراكسي: أتمنى عودة الدور المركزي الإيطالي في الملف الليبي

أعربت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي من حزب “فورتسا إيطاليا”، ستيفانيا كراكسي عن أملها في أن يعيد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي لإيطاليا الدور المركزي خصوصًا في الملف الليبي.

واعتبرت كراكسي، أن عملية التهدئة والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن تأتي من أعلى، ولكن يجب أن تولد من الناس ومن المناطق والقبائل.

ورجحت كراكسي أن يستمر عدم اهتمام واشنطن حتى مع إدارة جو بايدن، فيما سيمثل استقرار البحر الأبيض المتوسط ​مشكلة للبلدان الأوروبية حيث تتصرف كأعداء أكثر وذلك بدلاً من اتباع خط موحد في ليبيا على سبيل المثال.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

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