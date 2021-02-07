السيسي: تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا خطوة مهمة للاستقرار

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضح السيسي في تصريحات صحفية، أن الحكومة الجديدة في ليبيا، وإن كانت مؤقتة، إلا أنها خطوة مهمة للاستقرار مؤكدا أن مصر داعمة للمجلس الليبي، ومستعدة للتعامل مع الحكومة الليبية الجديدة”.

وأشار السيسي إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الاشقاء العرب وفي الخليج، وهنام استعداد لعمل دور إيجابي كالعادة لتخفيض حرارة المشكلات في المنطقة العربية، وتخفيف حدة التوتر”.

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