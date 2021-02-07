«العكروت» لـ«دبيبة»: أرجو أن تختار زير مالية عاش «عيشتنا السوده الغبره»

طالب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة بأن يختار وزيرا للمالية من ضمن الذين عاشوا معاناة الشعب.

وسلط «العكروت» في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الضوء على المعاناة التي يعيشها معظم أبناء الشعب الليبي من تأخر مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وقال «العكروت»: «السيد رئيس الحكومة الجديد نحن الشعب اللي تمرمد طيلة عشر السنوات الماضية، نرجوك رجاء خاص، إذا تختار وزير مالية ياريت أن يكون والده متقاعد ويتقاضى 450 دينارا، أو والده موظف وقعد أربع سنين ماخذاش مرتبه».

واختتم سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين بقوله: «لعل وعسى هذا الوزير يكون عاش معيشتنا السوده الغبرا ويكون ذاق اللي نذوقوا فيه»، حسب قوله.