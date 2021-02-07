«الدرقاش»: أشعر بالثقة والاطمئنان أن انتخابات 24 ديسمبر ستكون لصالح «تيار فبراير»

أكد مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أنه يشعر بالثقة والاطمئنان أن انتخابات 24 ديسمبر ستكون لصالح ما أسماه «تيار فبراير»، بحسب تعبيره.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فبراير قوية وتحظى بتأييد عارم في صفوف الليبيين لكن سلبية مؤيديها هي ما أظهرها بمظهر الضعيف وجعل البلاد تتردى في الفوضى منذ انتخابات 2014 وحتى «عدوان حفتر» على طرابلس”، وفقا لقوله.

وأضاف “«عدوان حفتر» على طرابلس دق ناقوس الخطر في أذهان مؤيديها وجعلهم يتحملون مسؤولياتهم من جديد. رفضوا العدوان واجتهدوا في دفعه ووقفوا صفاً في وجهه رغم خلافاتهم”، على حد وصفه.

وتابع “استحقاقات المرحلة التالية لـ«العدوان» أظهرت وعياً متنامياً في صفوف تيار فبراير ولعل من أجلى وأوضح صور هذا الوعي نتائج الانتخابات البلدية في البلديات المهمة وكذلك نتائج حوارات جنيف”، بحسب زعمه.

واستطرد “لقد بدأ تيار فبراير يدرك خطورة الموقف الذي دُفع إليه واستشعر أهمية التحول من السلبية إلى الشعور بالمسؤولية. لذلك أشعر بالثقة والطمأنينة أن استحقاق 24 ديسمبر المقبل سيكون في صالح تيار فبراير باختلاف مشاربه وسيصل هذا التيار إلى صيغة توافقية مع نفسه لترجيح كفة من سيحافظ على التضحيات ويحفظ لفبراير زخمها وامتدادها”، وفقا لحديثه.