السراج يشارك في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج اطلع على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، التقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة، مشيرا إلى حالة أن الانتخابات جرت في حالة من الهدوء والنظام والشفافية، وبإدارة ناجحة.