الخارجية الأمريكية: ندعم ليبيا دولة موحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

أعربت وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج. بلينكين عن دعم الولايات المتحدة الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها مضيفا أن جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ساهمت في تحقيق هذه الرؤية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي في بيان له تشجيعه للشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع.

وأضاف وزير الخارجية أن وليامز برهنت على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعا وإصرارا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه لوليامز وهي تغادر منصبها على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام.