مصادر: دبيبه يبدأ مشاورات تشكيل حكومته الجديدة

كشفت مصادر صحفية، عن بدء رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبه، مشاورات تشكيل حكومته بالتواصل مع عددٍ من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة الجديدة يتواصل مع شخصيات من مناطق ليبيا الثلاثة لتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة، موضحاً أن المرأة ستحظى بنسبة %30 من الحقائب الوزارية، وهي أول حكومة تحصل المرأة فيها على هذه النسبة.

وأوضحت المصادر، وجود مشاورات بين دبيبه مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي حول المرشحين لوزارتي الدفاع والخارجية في الحكومة الجديدة، موضحة طرح عددٍ من الأسماء التوافقية للوزارتين كي لا تصطدم برفض البرلمان للتشكيلة الوزارية الجديدة.

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