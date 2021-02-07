نجدة بنغازي تضبط عصابة مختصة في خطف وسلب الأطفال

أخبار ليبيا24

أعلن قسم النجدة والتحري الجنائي بنغازي ضبط تشكيل عصابي مسلح وخطير يمتهن خطف الأطفال وسلبهم بقوة السلاح داخل مناطقهم ومن أمام منازلهم.

وأوضح مكتب الإعلام في الأمني في القسم أنه بعد ورود بلاغات وكثرة الشكاوى إلى قسم النجدة قام رئيس قسم النجدة والتحري الجنائي العقيد جمال العمامي بتكليف وحدة التحري والقبض بالقسم بالتحري وجمع المعلومات.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني أنه اتضح أن الجناة هم عبارة عن تشكيل عصابي ملثم مختص في خطف الأطفال وسلبهم بقوة السلاح بواسطة مركبة نوع “كيا اسبكترا” اللون أحمر.

وأشار المكتب إلى أنه بمتابعة أماكن الخطف والسلب ومراجعة الكاميرات تم تحديد هوية الأشخاص الذين اتضح أنهم أشخاص خطيرون ومن ذوي السوابق وكما وجد عليهم محاضر جنائية أخرى في عدة مراكز.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه تم إعداد فريق عمل من وحدة التحري والقبض ومتابعة هذا التشكيل وإعداد كمين محكم وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات و الحبوب المهلوسة وبعض المقتنيات المشبوهة.

وأكد مكتب الإعلام الأمني في القسم أنه تم إحضار الأطفال وأباءهم داخل مقر قسم النجدة وتم التعرف على هوية التشكيل.