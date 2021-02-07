الحليق: لا بد من إلغاء كافة اتفاقيات السراج مع الأتراك وإخراج كافة المقاتلين الأجانب من البلاد

ليبيا – قدم الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الشكر لمصر قيادة وشعبًا لوقوفها ودعمها بشكل دائم للشعب الليبىي.

الحليق أشاد خلال استضافته في برنامج بالورقة والقلم الذي يعرض عبر فضائية “Ten” تابعته صحيفة المرصد بالسلطة التنفيذية الجديدة الموحدة التي تم تشكيلها بفضل جهود أبناء الوطن المخلصين، مشددًا على وجوب عدم تحويل البلاد إلى ساحة حرب لتصفية حسابات خارجية خاصة.

ونبه الحليق إلى مخاطر وجود 20 ألفًا من المرتزقة الأجانب الذين يحتلون عدة أجزاء من الوطن، فضلًا عن 23 مليون قطعة سلاح، فيما يجب العمل على إعادة الليبيين المشردين في مصر إلى ديارهم ومغادرة الأجانب لهذه الأرض لأن ليبيا لشعبها فقط.

وأضاف الحليق أن ليبيا الآن تمر بمرحلة صعبة تتطلب توحيد صفوف الليبيين من أجل الخروج من هذا المأزق، ما يحتم إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وليس أصحاب الفكر المتطرف، وتجميد الاتفاقيات التي أبرمها رئيس المجلس الرائسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الأتراك.

وبين الحليق أن هذه الاتفاقات تخص حقوق الشعب الليبي في البحر الأبيض المتوسط، ولا يملك السراج إعطاء الحقوق المستحقة للأجيال الليبية القادمة للأتراك، ما يعني وجوب إعادة النظر في أي اتفاقية مشبوهة قام بها أو أبرمها مع السلطات الموجودة في تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية