السراج يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز

أخبار ليبيا24

أدلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أمس السبت بصوته في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

واطلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، كما التقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالهدوء الذي يسود مسار الانتخابات والنظام والشفافية، والإدارة الناجحة لليوم الانتخابي.