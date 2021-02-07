السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز.

بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إدلاء السراج بصوته في مركز الاقتراع في مدرسة علي وريث.

ووفقًا للبيان اطّلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، مشيدًا بما يسود مسار الانتخابات من هدوء ونظام وشفافية وإدارة ناجحة لليوم الانتخابي.

هذا والتقى السراج برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبو هديمة.

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