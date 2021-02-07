إسبانيا: مستعدون لمواصلة التعاون مع ليبيا لإنجاز العملية السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

أكدت إسبانيا استعدادها لمواصلة التعاون مع ليبيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لإنجاز العملية السياسية الليبية وبناء بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة.

ورحبت سفارة أسبانيا عبر مكتبها الصحفي بالقاهرة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي معربة عن شكرها لوساطة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وبينت أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة هي إجراء انتخابات في نهاية العام الجاري، وتعزيز احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.