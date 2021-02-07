تخرج دفعة جديدة من قسم العناية الفائقة والتخدير بالكلية التقنية الطبية في جامعة الجفرة

ليبيا – شهدت مدينة هون احتفالًا بمناسبة تخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات قسم العناية الفائقة والتخدير بالكلية التقنية الطبية.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد شملت الدورة 33 خريجًا وخريجة، تم الاحتفاء بهم بحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجفرة وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وتم خلال الاحتفالية إلقاء العديد من الكلمات التي أثنت على ما بذل من جهود من قبل الطاقم التعليمي بالكلية التقنية الطبية ومستشفى العافية في مدينة هون الذي احتضن الجانب العملي لعدة سنوات، وتم منح شهادات شكر وتقدير لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بالكلية.

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