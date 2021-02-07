مؤشر حرية الصحافة 2020.. تحسن عالمي وتراجع ليبي

سلطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء على نتائج مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي يدرس حرية الصحافة في 120 دولة حول العالم.

ويشير تقرير المنظمة إلى أن مهنة الصحافة لا تخلو من المخاطر، حيث أن 75% من الدول التي شملتها الدراسة تم وصفها بأنها دول خطيرة على مهنة الصحافة.

فمثلًا، في عام 2019 قُتل 60 صحفيًا في المكسيك وكان سبب القتل المباشر هو التقارير التي قاموا بنشرها خلال العقد الماضي.

ورغم ذلك فإن هناك بعض الأخبار السارة، فعدد الصحفيين الذين قُتلوا العام الماضي هو الأدنى منذ بدء إصدار هذا التصنيف في عام 2002، كما أن درجة حرية الصحافة ارتفعت في تقرير 2020.

وبالحديث عن منطقة الشرق الأوسط، يقول التقرير إنه على الرغم من أن وضع الصحافة بدأ يستقر، فإن هناك العديد من القيود حتى في البلدان الآمنة والمستقرة نسبيًا.

ومنح التقرير درجة لكل دولة من 0 إلى 100، فكلما قلت الدرجة التي حصلت عليها كانت حرية الصحافة فيها أفضل، حيث تصدرت النرويج التصنيف وحصلت على 7.84 درجة، وفنلندا في المركز الثاني بدرجة 7.93، ثم الدنمارك، السويد وهولندا وقد حصلوا على المراكز الخمسة الأولى.

وتصدرت تونس العرب، وجاءت في المركز 72 عالميًا، وحصلت على 29.45 درجة، ولبنان في المركز الثاني عربيًا و 102 عالميًا وحصل على 33.19 درجة.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثالث عشر عربيًا، و164 عالميًا، وحصلت على 55.77 درجة، وبحسب التقرير فإن تصنيف ليبيا أصبح أسوأ بعدما حصلت في تصنيف عام 2019 على المركز 162.

بينما حصلت الكويت على المركز الثالث عربيًا، وفي المركز الرابع جاء الأردن، وخامسًا قطر.

وجاء ترتيب بقية الدول العربية الموجودة في التصنيف كالتالي:

الإمارات العربية المتحدة – المغرب – عُمان – فلسطين – الجزائر – السودان – العراق – ليبيا – مصر – اليمن – البحرين – المملكة العربية السعودية وأخيرًا سوريا.

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