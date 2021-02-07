بلجيكا تحاول الإستيلاء على 49 مليون يورو من أموال ليبيا

نشر سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر كشف فيها عن محاولة بلجيكا استغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ومخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.

وأفاد السني في ذات التغريدة انه وبالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار “بلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا من هذه الخطوة”، مشددًا أنه يجب على بلجيكا التراجع عن هذه الخطوة.

وكانت بلجيكا قد حاولت في وقت سابق من عام 2018، الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة في مصارفها مستغلةً أزمة عدم الاستقرار الأمني.

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