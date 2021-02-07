بلجيكا تحاول الإستيلاء على 49 مليون يورو من أموال ليبيا

نشر سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر كشف فيها عن محاولة بلجيكا استغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ومخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.
وأفاد السني في ذات التغريدة انه وبالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار “بلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا من هذه الخطوة”، مشددًا أنه يجب على بلجيكا التراجع عن هذه الخطوة.
وكانت بلجيكا قد حاولت في وقت سابق من عام 2018، الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة في مصارفها مستغلةً أزمة عدم الاستقرار الأمني.
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