شركة البراق: عودة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

أعلنت شركة البراق أنها نقلت المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من جنيف إلى ليبيا.

وأكدت شركة البراق في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنها قامت أبرحلة لنقل المشاركين في ملتقى الحوار السياسي من الشرق والغرب والجنوب إلى جنيف والعودة بهم .

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.