«مكافحة الأمراض»: 1132 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وإصابة 1227 شخصا ووفاة 17 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 06 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (322).

واستلم المركز عدد (6180) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (401) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (112) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (130) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (236) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (111) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (114) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (209) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (54) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (140) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (118) عينة، مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (178) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (5048) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1132) عينة موجبة لفيروس كورونا (813 جديدة + 319 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 575 حالة جديدة

عدد 172 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 9 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 13 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة

4.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

5.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6.الحوامد

عدد 13 حالة جديدة

7.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

10.زليتن

عدد 9 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

11.جنزور

عدد 26 حالة جديدة

12.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

13.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة مخالطة

15.الزنتان

عدد 1 حالة مخالطة

16.غريان

عدد 29 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

17.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

18.الزاوية المركز

عدد 16 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

19.قصر بن غشير

عدد 5 حالة جديدة

20.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة مخالطة

21.العامرية

عدد 9 حالة جديدة

22.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

23.الماية

عدد 8 حالة جديدة

24.السائح

عدد 10 حالة جديدة

25.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 7 حالة جديدة

27.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

28.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

29.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

30.سرت

عدد 1 حالة جديدة

31.الرياينة

عدد 8 حالة جديدة

32.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 38 حالة مخالطة

33.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

34.العجيلات

عدد 7 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1227 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 983 حالة في طرابلس

2.عدد 26 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

4.عدد 21 حالة في السائح

5.عدد 3 حالات في غريان

6.عدد 2 حالة في الكفرة

7.عدد 39 حالة في سرت

8.عدد 108 حالة في مصراته

9.عدد 25 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 3 حالات في الزنتان

11.عدد 15 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 17 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في صرمان

2.عدد 3 حالات في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في العجيلات

4.عدد 1 حالة في صبراته

5.عدد 2 حالة في مصراته

6.عدد 3 حالات في الزاوية المركز

7.عدد 4 حالات في زواره

8.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 124026

2.الحالات النشطة : 17534

3.المتعافين : 104539

4.الوفيات : 1953