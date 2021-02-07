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مكافحة الأمراض: 1132 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1132إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 813 حالة جديدة و319 حالة مخالطة من إجمالي 6180 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز في نشرته اليومية شفاء ( 1227 ) حالة شفاء منها 983 حالة في العاصمة طرابلس كما سجلت ( 17 ) حالة الوفاة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ  124026منها الحالات النشطة : 17534 حالة والمتعافين : 104539 حالة والوفيات: 1953 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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