طرابلس ومصراتة وسرت الأعلى في حالات الشفاء.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

استحوذت طرابلس ومصراتة سرت على أغلب حالات الشفاء من فيروس كورونا، أمس السبت، إذ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1132 إصابة بالفيروس، و1227 حالة شفاء، و17 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبرات المرجعية التابعة له استقبلت 6180 عينة لتحليلها، أظهرت نتائجها سلبية 5048 عينة، بينما تأكدت إصابة 1132 حالة، منها 813 جديدة و319 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ575 حالة جديدة و172 مخالطة، وبنغازي بـ9 حالات جديدة، ومصراتة بـ13 حالة جديدة و61 مخالطة، والمنشية الجميل بـ3 حالات جديدة، وغدامس بـ4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والحوامد بـ13 حالة جديدة، ورقدالين بـ3 حالات جديدة، والقره بوللي بـ4 حالات جديدة، والخمس بـ3 حالات جديدة، وزليتن بـ9 حالات جديدة و9 مخالطة، وجنزور بـ26 حالة جديدة.

فيما سجلت الزاوية الغرب 7 حالات جديدة، وصرمان 6 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، وسوق الخميس امسيحل حالتين مخالطتين، والزنتان حالة مخالطة، وغريان 29 حالة جديدة و19 مخالطة، وبني وليد 10 حالات جديدة، والزاوية المركز 16 حالة جديدة و12 مخالطة، وقصر بن غشير 5 حالات جديدة، وظاهر الجبل حالة مخالطة، والعامرية 9 حالات جديدة، وباطن الجبل حالة جديدة، والماية 8 حالات جديدة، والسائح 10 حالات جديدة، وقصر الأخيار حالة جديدة.

وسجلت الزاوية الجنوب 7 حالات جديدة، والسواني بن ادم 14 حالة جديدة، والقلعة حالتين جديدتين، والجميل 6 حالات جديدة، وسرت حالة جديدة، والرياينة 8 حالات جديدة، وزوارة حالة جديدة و38 حالة مخالطة، وطبرق 3 حالات جديدة، والعجيلات 7 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات شفاء على كل من طرابلس بـ983 حالة، و26 حالة في الزاوية الغرب، وحالتين في الزاوية الجنوب، و21 حالة في السائح، و3 حالات في غريان، وحالتين في الكفرة، و39 حالة في سرت، و108 حالات في مصراتة، و25 حالة في الزاوية المركز، و3 حالات في الزنتان، و15 حالة في زواره.

فيما توزعت حالات الوفاة، على كل من صرمان بحالتين و3 حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من العجيلات وصبراتة وزليتن، وحالتين في مصراتة و3 حالات في الزاوية المركز، و4 حالات في زوارة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا منذ اكتشاف الوباء، إلى 124 ألفا و26 حالة، منها 17 ألفا و534 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 104 آلاف و539 حالة، وتم تسجيل 1953 حالة وفاة.

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