“المركزي” يوضح بشأن صرف مخصصات منحة أرباب الأسر 2021

أوضح مصدر مسؤول حقيقة ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات لمصرف ليبيا المركزي، حول صرف مخصصات منحة أرباب الأسر خلال الشهر الجاري.

وبحسب التصريحات المتداولة، فقد نفى المصرف هذه الإشاعات وفقا لوسائل اعلام، واصفا إياها بأنها “عارية تماما عن الصحة” مشيرا إلى أنه وبعد قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي توحيد سعر الصرف على 4.48 دينار للدولار الواحد، فإن المركزي لن يصرف مخصصات أرباب الأسر.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعات بأن المصرف المركزي سيصرف مخصصات أرباب الأسر بداية من 17 فبراير الجاري.

وكان مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، قد صرح مطلع شهر يناير الماضي حول مخصصات منحة أرباب الأسر مؤكداً إن كل مصرف ستكون له آلية للتعامل مع المسجلين في المخصصات قبل إغلاق منظومة أرباب الأسر نهاية العام الماضي. ولم يشر إلى أي تطور آخر.

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