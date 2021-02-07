بوغدانوف لـ المنفي: نأمل أن يصبح انتخاب الحكومة الانتقالية معلمًا مهمًا على طريق تجاوز الأزمة الليبية

الجانبان ناقشا وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت الوضع الليبي والإقليمي، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتخاب القيادة الانتقالية من قبل أعضاء لجنة الحوار.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، أعرب بوغدانوف عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلمًا مهمًا على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد.

كما جدد الجانب الروسي التأكيد على على نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.