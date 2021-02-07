السني: بلجيكا تحاول وضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

اتهم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني بلجيكا بمحاولة استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49م-يورو من الأموال المجمدة” مضيفا “بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا”.

وأردف السني أن عدة دول أكدت دعم موقف ليبيا” مضيفا “ننصح بلجيكا بالتراجع فهذا الأمر لن يحدث”.