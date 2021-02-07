الطيب: على الحكومة الجديدة الانتقال من طرابلس للعمل في سرت لتنفيذ مهمتها بنجاح

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي طاهر الطيب أن ليبيا بحاجة إلى أشخاص أقوياء، ولهم قوات على الأرض لفرض الأمن وتوحيد المؤسسات، رغم أن السلطة الجديدة تضم شخصيات غير جدلية.

الطيب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت قال إن أول اختبار للسلطة الجديدة هو مقر ممارسة عملها، فإن تمسكت بالعاصمة طرابلس فإنها ستكون دومًا تحت رحمة المليشيات، ما يجعلها عاجزة عن تنفيذ برنامجها، وأولها توحيد المؤسسات ناهيك عن توحيد البلاد.

وأوضح أنه على الحكومة الجديدة الانتقال من طرابلس للعمل في سرت إن كانت راغبة في تنفيذ مهمتها بنجاح، مشيرًا إلى أن بقاءها في طرابلس يجعل الوضع كما هو عليه في زمن الحكومات السابقة.

وأكد أن طريقة أداء الحكومة وتوزيع المناصب بشكل عادل على الأقاليم وتمثيل كل المكونات بها، سيكون أحد عوامل نجاحها، في حال اجتازت هذا المنعطف الحاسم.

وحول قبول المليشيات المسلحة بالسلطة الجديدة، قال الخبير السياسي إنها ستقبل ظاهريًا، لكنها ستحاول جعلها دومًا تحت الابتزاز، ولن تجعلها تعمل بأريحية ويسر، وستحاول إعاقة عملها إلا إذا كان المجتمع الدولي جادًا في مساعدة هذه السلطة والضغط بشكل فعلي، واتخاذ إجراءات رادعة حقيقية وليست صورية، عندها فقط يمكن لهذه السلطة أن تنجز شيئًا من برنامجها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية