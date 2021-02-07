“غويلة” يصف الليبيين بالجبناء والمهزومين ويحرض ضد السلطة التنفيذية الجديدة

رفض عضو ما تسمى بـ “هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء” بطرابلس، عبدالباسط غويلة، اليوم الأحد، الاعتراف بالسلطة الجديدة التي أسفر عنها الحوار السياسي الليبي قائلا إنها لا تمثله ولا تمثل من أسماهم بـ”أحرار فبراير”، فيما أطلق عليها اسم “حكومة ستيفاني”.

ورأى غويلة في تصريحات صحفية أن حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي نصبته ستيفاني ويليامز يجب أن يحاكموا باعتبارهم مجرمي حرب، مهاجما المجتمع الدولي والأمم المتحدة، قائلا أنهم يحرصون على الديمقراطية مع شعوبهم، على حد قوله.

وطالب غويلة الشعب الليبي برفض الحكومة الجديدة وممارسات الأمم المتحدة وتدخلها في شؤون ليبيا، وذلك عن طريق الخروج والتظاهر.

ووصف غويلة الليبيين الذين قبلوا بالحل السياسي والسلطة التنفيذية الجديدة بأنهم جبناء ومنهزمين لأنهم يقبلون بهذا الوضع ويخافون من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه سوف يطلق “هاشتاج” عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي باسم “حكومة ستيفاني لا تمثلنا” مستدركا “ولكن هذا الهاشتاج للأحرار فقط أما الجبناء فهم لا يفعلون سوى السب والشتم”، على حد قوله.

ويذكر أن عبد الباسط الغويلة المساعد المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، تورط في بث رسائل للميليشيات الإرهابية، كما عمل مساعداً للإرهابي سلمان عبيدي، والمسؤول عن الهجوم الإرهابي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017م، وتلقى تمويلاً من جماعة أنصار الشريعة الإرهابية التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي.

وفي مارس 2016 قتل أويس ابن غويلة الذي نشأ في أوتاوا، أثناء قتاله مع جماعة مسلحة إرهابية في بنغازي، وقيل إنه عنصر في ميليشيات تابعة للجماعة الإسلامية المسلحة المسماة أنصار الشريعة الإرهابية.

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