مستشار أردوغان يحذر من سعي بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين وتقويض العملية السياسية

أعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ترحب باختيار الحكومة الليبية الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد، وأن اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة.

وحذر أقطاي، من احتمال تقويض العملية السياسية في ليبيا وعرقلتها، مشيراً إلى أنه قد تسعى بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين وعدم تركها لهم كما فعلت سابقا، وعلى الليبيين أن يكونوا حذرين أمام هذه القوى.

وأكد أقطاي، أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة تدعم الدور التركي في ليبيا، لافتًا إلى أن الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة.

ولفت أقطاي إلى أنه تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في ليبيا وأنه يأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الساحة في البلاد، مؤكدا أنه على الأطراف الليبية احترام بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها.

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