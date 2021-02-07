بوغدانوف يبحث مع المنفي الوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد منفي مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الوضع الليبي والإقليمي، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وانتخاب القيادة الانتقالية من قبل أعضاء لجنة الحوار.

وبينت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف أعرب خلال المحادثات الهاتفية أمس السبت عن أمله في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلما هاما على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد بحسب وكالة سبوتنيك.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.