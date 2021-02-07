الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 17 حالة وفاة و 1132 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 17 حالة وفاة و 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1227 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم المركز (6180) عينة موزعة على المختبرات وتبين بعد الفحص ( 5048 ) عينة وايجابية (1132) عينة منهم ( 813 ) حالة جديدة و ( 319 ) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالى عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1953 والإصابات 124026 حتى الآن.

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