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محمود عبد العزيز يتهم الليبيين بالسلبية ويحرض ضد السلطة التنفيذية الجديدة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أبدى عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبدالعزيز، استياءه من السماح للبعثة الأممية لدى ليبيا بتقرير مصير ليبيا في ظل وجود السلبية بشكل كبير لدى الليبيين، معلناً استغرابه من صمت الجميع ومشاهدتهم للبعثة وهي تقرر مصيرهم ومصير البلاد بدلاً من خروج الجموع إلى الساحات لرفض بيع البلاد بهذه الطريقة المستباحة والاحتلال من خلال وصاية دولية، وفق تعبيره.

وحثّ عبدالعزيز، قيادات المجتمع المدني والقيادات السياسية إلى الخروج للميادين والساحات والاعتراض على ما يجري ومطالبة البعثة برفع يدها عن البلاد والخروج منها.

وقال عبد العزيز، إن الشعب ليس هو صاحب الاختيار لمن يحكمه والبعثة الأممية تبيع بالوهم أن الليبيين هم من يقرروا، فبعد الصخيرات حتى من وقعوا عليه ندموا على ذلك، مطالباً برفض المؤامرات والخروج للميادين وإغلاق الجوامع يوم الجمعة القادم والبدء بالاعتصامات ليتغير الموقف كله فالأمم المتحدة ستحترم الشعب وستقول لا زالت ليبيا فيها أحرار وشعب من الصعب الضحك عليه، مؤكداً أنه لا يوجد عدو للشعوب إلا السلبية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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