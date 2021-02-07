السائح: آمل أن لا تتأثر السلطة الجديدة بالضغوط السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

أعرب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح عن أمله أن لا تتأثر السلطة التنفيذية الجديدة بالأجندات والضغوط السياسية التي سيمارسها المعرقلين لمسار 24 ديسمبر 2021.

وقال السائح في تغريدة له بموقع “تويتر” “نتطلع إلي العمل عن قرب مع السلطة التنفيذية الجديدة، وفي الوقت نفسه نأمل أن لا تتأثر بالأجندات والضغوط السياسية، التي سيمارسها المعرقلين لمسار 24 ديسمبر”.

وصوت أعضاء لجنة الحوار السياسي الجمعة على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.