الوطني للأرصاد الجوية: طقس متقلب على غالبية مناطق ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن توقعاته بأن يسود طقس متقلب اليوم الأحد على غالبية مناطق ليبيا مع هبوب رياح جنوبية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار أحيانا، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وسيكون الطقس في مناطق رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، غائماً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، تتحول مساء اليوم إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 29 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

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