مصدر يكشف لـ218 موعد تعيين سفير أميركي جديد إلى ليبيا

مصدر لـ218: الحكومة الأميركية ستعلن عن تعيين سفير جديد ومبعوث خاص إلى ليبيا قبل نهاية مارس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصدر لـ218: الحكومة الأميركية ستعلن عن تعيين سفير جديد ومبعوث خاص إلى ليبيا قبل نهاية مارس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
برابريمر جديد السفير الامريكي الحالي أساءة للدبلوماسيه الامريكيه كونه كل مايلقي ليبيين عاديين ناس بسطاء جالسين يجلس معهم ويتحدث معهم في السياسه أما المبعوث اغلب الظن وحسب التسريبات هي أستيفاني مهندسة مؤامرة تولي رجل تركيا رئاسه الحكومه المدعو ادبيبه
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