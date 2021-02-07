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مصدر يكشف لـ218 موعد تعيين سفير أميركي جديد إلى ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: الحكومة الأميركية ستعلن عن تعيين سفير جديد ومبعوث خاص إلى ليبيا قبل نهاية مارس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • برابريمر جديد السفير الامريكي الحالي أساءة للدبلوماسيه الامريكيه كونه كل مايلقي ليبيين عاديين ناس بسطاء جالسين يجلس معهم ويتحدث معهم في السياسه أما المبعوث اغلب الظن وحسب التسريبات هي أستيفاني مهندسة مؤامرة تولي رجل تركيا رئاسه الحكومه المدعو ادبيبه

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