“لجنة العقوبات” ترحب بالسلطة الليبية الجديدة

تتواصل ردود الفعل على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث عبر رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة تيرومورتي، عن أمله في أن تعمل جميع الأطراف الليبية بشكل بناء، لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها ملتقى الحوار.

وأعرب تيرومورتي، عن رغبته في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات أواخر العام الجاري، مشيراً إلى أن المسؤولية كبيرة مع تولي بلاده رئاسة لجنة العقوبات في عز التركيز الدولي على ليبيا وعملية السلام فيها.

ولاقت خطوة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً، بعد جولات حوار ماراثونية أجراها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

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