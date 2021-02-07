ليبيا الان

“أقطاي”: الحكومة الليبية الجديدة لا تعارض وجودنا العسكري

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن “الاتفاقيات بين بلاده وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، بما فيها الانتشار العسكري التركي في ليبيا، لن تتأثر باختيار الحكومة الجديدة”.

وأضاف مستشار أردوغان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك “إن الحكومة الليبية الجديدة تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد”، معتبراً أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق، هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت باختيار الحكومة الجديدة في ليبيا، ووصفت في بيان لها هذه الخطوة بـ”الفرصة المهمة للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كيف تعارض وجودكم وانتم وبتاطؤ الغربيين معكم انتم من انتخبها وليس الكمبارسات الليبيه الذين رايناهم عبر الشاشه المرئيه

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