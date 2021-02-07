“أقطاي”: الحكومة الليبية الجديدة لا تعارض وجودنا العسكري

أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن “الاتفاقيات بين بلاده وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، بما فيها الانتشار العسكري التركي في ليبيا، لن تتأثر باختيار الحكومة الجديدة”.

وأضاف مستشار أردوغان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك “إن الحكومة الليبية الجديدة تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد”، معتبراً أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق، هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت باختيار الحكومة الجديدة في ليبيا، ووصفت في بيان لها هذه الخطوة بـ”الفرصة المهمة للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها”.

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