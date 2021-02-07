مراقب وزارة الزراعة بالمنطقة الجنوبية يكشف عن أسباب إرتفاع أسعار الخضروات

ليبيا – أرجع مراقب وزارة الزراعة في المنطقة الجنوبية هاشم فضيل أسباب ارتفاع أسعار الخضروات إلى مشكلات التسويق من قبل الفلاحين، وهي أزمة مؤقتة،على حد قوله.

فضيل وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت لفت إلى صعوبة التنقل بين الجنوب والشمال، مع ارتفاع سعر ليتر الديزل إلى أربعة دنانير، وذلك لعدم توفره في محطات الوقود.

واعتبر أن هناك تحسنًا في الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، ما ساهم في عودة المزارعين للاستصلاح الزراعي.

الفضيل قال إن سعر صندوق الطماطم 20 كيلو وصل إلى 170 دينارًا، فيما الدولار يساوي 4.48 دنانير، متوقعًا هبوط سعره في أقل من شهر إلى 70 دينارًا؛ بسبب دخول كميات كبيرة من الطماطم إلى السوق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية