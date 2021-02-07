أبو شحمة: هناك عوائق منعت اللجنة العسكرية المشتركة”5+5″ من تحديد موعد لفتح الطريق الساحلي

قال ما يعرف بآمر غرفة العمليات الميدانية طرابلس بما تسمى عملية بركان الغضب ورئيس اللجنة المشتركة “5+5” المكلفة من حكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد أبوشحمة، اليوم الأحد، إن كامل أعضاء اللجنة من الطرفين متفقين على فتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والإفراج عن المحتجزين.

وأوضح أبو شحمة في تصريحات صحفية أن هناك عدة عوائق منعت اللجنة من ذكر تاريخ محدد لفتح الطريق الساحلي، مشيرا إلى أن عمل فرق الهندسة المكلفة بإزالة الألغام أكدت أنه يتطلب وقتا.

وأوضح أبو شحمة أنهم أعلنوا عن بداية تاريخ العمل ولكن تاريخ إنهائه يتوقف على الظروف على الأرض من ظروف مناخ وطريقة تجميع مخلفات الحرب، لافتا إلى أنهم سوف يسلمون ضباط الفرق الهندسية من الطرفين، الخرائط التي توضح حقول الألغام للتنسيق معا، مجددًا التأكيد على إصرار اللجنة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأن هناك إجراءات سوف تتخذها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مع الدول المتدخلة بالخصوص.

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