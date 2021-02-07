استمرارا لخرق اتفاق جنيف.. “الدفاع التركية” تقدم تدريبات عسكرية لقوات “الوفاق”

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها قدمت تدريبات لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تخصص الضفادع البشرية، مؤكدة أن التدريبات المشتركة مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقع بين الطرفين.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

ويعد هذا الأمر استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار.

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