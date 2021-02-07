قزيط: ترحيب مصر ودعمها للسلطة الليبية الجديدة أمر إيجابي ومتوقع

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة وترحيب مصر ودعم السلطات الجديدة هو شيء إيجابي ومتوقع.

قزيط وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية أمس السبت أضاف: “إن هذا متوقعًا؛ لأن مصر عودتنا على دعم المسار الأممي في كل المراحل، والموقف المصري عون ومدد ورافد أساسي للنجاح المأمول والمنتظر”.

واستدرك عضو مجلس الدولة: “لكن تظل التحديات جسامًا”، مشيرًا إلى أن التحديات أغلبها ترتبط بجهد السلطات المنتخبة ومدى قدرتهم على الإنجاز.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية