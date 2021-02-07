المبادرة الليبية لتمكين المرأة تطالب بضماء مشاركة أكبر للنساء في الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

طالبت المبادرة الليبية لتمكين المرأة في المناصب القيادية حكومة الوحدة الوطنية بضمان مشاركة أكبر للمرأة في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وحثت رئيسة فريق المبادرة خيرية علي سالم في بيان لها رئاسة المجلس الرئاسي الجديد المتمثل في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان موسى الكوني وعبدالله اللافي ورئيس الحكومة بد الحميد الدبيبة على ضمان تواجد أكبر للنساء ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة المقبلة وتمكين قيادات نسائية متميزة وقادرة للمشاركة في إدارة الدولة الليبية والمؤسسات والجهات الحكومية لتواجد مجتمعي لا يستثني المرأة الليبية ليساهم الجميع في تحقيق وصناعة السلام والأمن و الإستقرار في ليبيا .