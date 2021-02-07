سفير إيطاليا يتفقد مراكز الاقتراع بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

تفقد سفير ايطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو عددا من مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية طرابلس المركز.

وبينت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن السفير الإيطالي زار بعض مراكز الإقتراع في يوم الإنتخابات البلدية طرابلس المركز أمس السبت مضيفة “تنظيم ممتاز لممارسة عظيمة للديمقراطية” فبعد يوم الجمعة ها هو يوم إيجابي آخر لمستقبل ليبيا وإستقرارها وازدهارها في إشارة إلى اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية يوم الجمعة.